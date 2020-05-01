Жители Суворовского в скором времени смогу воспользоваться новой дорогой
В микрорайоне Суворовский скоро появится новая дорога.
Она будет соединять собой переулки Андреева и Белоусова по улице Висаитова. Участок будет простираться на 700 метров. Дорогу начали строить из-за того, что подъезд, который существует на сегодняшний день не соответствует современным требованиям.
Проезжая часть сначала станет частью развивающегося района, а впоследствии и всего Ростова-на-Дону. Специалисты уже начали подготовку основания трассы. Позже она будет заасфальтирована в соответствии со всеми техническими требованиями.
Строительство новой дороги планируется завершить к концу июня.
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Таким образом чиновники предполагают убрать транспортный поток через центр города.
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ИСТОЧНИК KP.RU