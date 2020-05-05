2020-05-05T20:27:28+03:00
Общество

В Цимлянском водохранилище зафиксирован значительный недобор воды

В регионе прогнозируются глобальные перебои с водоснабжением
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Недобор воды в Цимлянском водохранилище грозит жителям Ростовской области ощутимыми проблемами. Фото: veimmuseum.ruНедобор воды в Цимлянском водохранилище грозит жителям Ростовской области ощутимыми проблемами. Фото: veimmuseum.ru
Изменить размер текста:

Тревожные цифры о текущей наполняемости Цимлянского водохранилища водой озвучил 5 мая во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС исполняющий обязанности начальника регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов.

По его словам, Цимла заполнена только на 72% от нормы. Это связано с малоснежной и теплой зимой, из-за которой в водоем было поступление значительно меньшего количества осадков вместо требуемого объема.

- В донском регионе ожидается маловодье. В связи с этим возможны нарушения безопасного судоходства и возникновение ЧС, связанных с посадкой судов на мель. Также прогнозируются перебои с водоснабжением населения и социально значимых объектов области, - поделился не самыми радужными ожиданиями от будущего лета Сергей Филиппов.

Он отметил, что в обмелевших водоемах в жаркие месяцы будет происходить активный рост и цветение растительности и водорослей. Это послужит причиной для засорения водозаборов. В частности, по мнению руководителя ГУ МЧС Ростовской области, к проблемам с водоснабжением следует приготовиться жителям Волгодонска, которые почувствуют сложности одними из первых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Около катастрофы: донская столица стремительно теряет «зеленые легкие»

За четыре года количество деревьев сократилось вдвое (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанин выходил волчицу и прожил с ней год в обычной квартире
Ростовчанка Мария Лиман стала амбассадором дизайнерской туалетной бумаги
Уголовники во хмелю: нашлись устроители безжалостного пожара в Азовском районе
В Цимлянском водохранилище зафиксирован значительный недобор воды
Людей без защитных масок перестанут обслуживать в Ростовской области
Донорам крови в донских городах предоставят бесплатное такси
Логвиненко рассказал о рождении ребенка у ростовчанки с коронавирусом
От Дня водолаза – ко Дню Победы: донские спасатели поздравили ветеранов с глубины в 12 метров
Грядет буря: в Ростове объявили штормовое предупреждение
В Ростове ликвидировали масштабную аварию на «тысячнике»
В Ростове разрешили построить гигантский жилой комплекс
На трассе в Ростовской области перевернулась легковушка
В Таганроге задержали горожанина с наркотиком в кармане
После одного звонка мужчина стал богаче на 146 тысяч рублей
В Ростовской области при столкновении легковушек пострадали три человека
Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону: ливни, грозы, град и шквалистый ветер
«Оставайтесь дома!»: На Западном - сильнейший град, а на Северном - жуткий ливень
Ростовчане возмущены домом-тюрьмой на колесах для собаки
В Ростовской области мужчина обманул сотрудницу заправки на 33 литра бензина
В Ростовской области появились автобусы с именами ветеранов