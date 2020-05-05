В Цимлянском водохранилище зафиксирован значительный недобор воды

5 Май 2020 2020-05-05T20:27:28+03:00

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Тревожные цифры о текущей наполняемости Цимлянского водохранилища водой озвучил 5 мая во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС исполняющий обязанности начальника регионального ГУ МЧС Сергей Филиппов.

По его словам, Цимла заполнена только на 72% от нормы. Это связано с малоснежной и теплой зимой, из-за которой в водоем было поступление значительно меньшего количества осадков вместо требуемого объема.

- В донском регионе ожидается маловодье. В связи с этим возможны нарушения безопасного судоходства и возникновение ЧС, связанных с посадкой судов на мель. Также прогнозируются перебои с водоснабжением населения и социально значимых объектов области, - поделился не самыми радужными ожиданиями от будущего лета Сергей Филиппов.

Он отметил, что в обмелевших водоемах в жаркие месяцы будет происходить активный рост и цветение растительности и водорослей. Это послужит причиной для засорения водозаборов. В частности, по мнению руководителя ГУ МЧС Ростовской области, к проблемам с водоснабжением следует приготовиться жителям Волгодонска, которые почувствуют сложности одними из первых.

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ИСТОЧНИК KP.RU