Дистанцию и "масочный режим" не отменят до изобретения вакцины

6 Май 2020 2020-05-06T21:00:07+03:00

В Ростовской области не собираются отменять "масочный режим" до изобретения вакцины Фото: "КП" Архив

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В Ростовской области еще надолго сохранится действие масочного режима.

По словам главы Роспотребнадзора Ростовской области Евгения Ковалева, некоторые ограничения будут сохранены вплоть для изобретения вакцины. Скорее всего, будут сохранены «масочный режим» и ограничения для пожилых людей на перемещение. Есть вероятность, что изобретение вакцины может затянуться до осени. Только тогда и могут быть отменены последние ограничения.

- Социальную дистанцию и «масочный режим» будет оправдано оставить до появления вакцины. Ее не произведут так быстро. Она может появится примерно в середине осени, - заявил Ковалев.

Но все-таки он высказался за постепенное восстановление работы различных предприятий. Ковалев посчитал, что это поможет не уронить экономику страны. Стоит отметить, что работе бизнеса не могут мешать оставленные ограничения в виде социальной дистанции и повсеместного ношения защиты органов дыхания.

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ИСТОЧНИК KP.RU