Индивидуальный концерт: в Ростове ветерана ВОВ поздравили с 95-летием

7 Май 2020 2020-05-07T15:34:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону свое 95-летие отметила ветеран Великой Отечественной войны Наумовна Елена Горбачева. Представители командования 4 армии ВВС выразили ей слова благодарности и поздравили с юбилеем. Об этом рассказали на сайте городской администрации.

Перед окнами квартиры участницы войны девушки из творческого коллектива ансамбля «Успех» исполняли песни военных лет в ситцевых платьях фасона 40-х годов, а парни выступали в солдатских гимнастерках.

Сразу после окончания школы Елена Наумовна хотела поступить в медицинский институт, но война изменила ее планы. В 1941 году она вступила в ряды Красной Армии и стала сестрой-хозяйкой хирургического отделения в грузинском городе Душети.

Впервые она увидела раненых в полевых условиях. Вблизи железнодорожной станции был развернут эвакопункт, куда свозили солдат. Там Елена Наумовна начала свой "путь". Работать и учиться приходилось одновременно. Проходила курсы медицинских сестер, помогала врачам проводить операции и заботилась о раненных.

В 1942 году ее направили на линию фронта. Войну она прошла в составе 304 стрелкового полка 60 армии. Принимала участие в освобождении территорий Украины, Польши и Чехословакии.

Сама участница войны вспоминает, что больше всего ее поражала та выдержка, с которой сражались советские солдаты. Она брала пример с них и запомнила стойкость бойцов на всю жизнь.

- Наши шли с такой энергией, силой, проявляли выносливость и невероятную силу воли. Я училась у них этим качествам. Они мне потом по жизни всегда помогали и во всем, - призналась ветеран.

Елена Наумовна даже не считала, сколько за все время войны спасла молодых парней. Однако еще долгое время после 1945 года ее находили родственники солдат. Жены благодарили за спасенных супругов, матери - за сыновей. Ей писали письма и отправляли посылки.

За проявленную стойкость ее наградили Орденом Отечественной войны II степени, Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и еще одной «За Победу над Германией» и др.

Фото: администрация Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU