Анастасию Костенко взбесили женщины, критикующие ее детей

10 Май 2020 2020-05-10T14:28:41+03:00

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Жена футболиста Дмитрия Тарасова 26-летняя Анастасия Костенко поделилась недовольством с подписчиками. Женщина не может понять по какой причине взрослые люди способны обсуждать внешность и недостатки малышей.

Молодая мама вновь поделилась семейными снимками и секретами воспитания дочек. Злопыхатели принялись обсуждать ее детей. Многие высказывания не понравились Анастасии Костенко. Модель давно привыкла к завистникам и критике в свой адрес, но своих обижать дочек она не позволяет.

kostenko.94 Анастасия Костенко с дочками

Красавица-дончанка не понимает, как взрослые люди могут позволить себе оскорблять чужих детей.

- Что произошло у нас в мире, что взрослые женщины, пишу о женщинах, потому что мужчины очень редко позволяют себе разного рода сюр, вот так вот просто высмеивают внешние и внутренние данные незнакомого ребе нка?- высказалась Анастастя Костенко в Instagram.

kostenko.94 Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасо с дочерью Евой

Многие подписчики считают, что комментарии и придирки некоторых женщин к дочкам Анастасии Костенко безосновательны.

kostenko.94 Анастасия Костенко справляется с двумя дочками

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ИСТОЧНИК KP.RU