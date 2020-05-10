2020-05-10T14:28:41+03:00
Общество

Анастасию Костенко взбесили женщины, критикующие ее детей

Каждая фотография знаменитости вызывает шквал обсуждений
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Анастасия Костенко воспитывает дочек. Фото: Instagram Анастасия КостенкоАнастасия Костенко воспитывает дочек. Фото: Instagram Анастасия Костенко
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Жена футболиста Дмитрия Тарасова 26-летняя Анастасия Костенко поделилась недовольством с подписчиками. Женщина не может понять по какой причине взрослые люди способны обсуждать внешность и недостатки малышей.

Молодая мама вновь поделилась семейными снимками и секретами воспитания дочек. Злопыхатели принялись обсуждать ее детей. Многие высказывания не понравились Анастасии Костенко. Модель давно привыкла к завистникам и критике в свой адрес, но своих обижать дочек она не позволяет.

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Анастасия Костенко с дочками
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Красавица-дончанка не понимает, как взрослые люди могут позволить себе оскорблять чужих детей.

- Что произошло у нас в мире, что взрослые женщины, пишу о женщинах, потому что мужчины очень редко позволяют себе разного рода сюр, вот так вот просто высмеивают внешние и внутренние данные незнакомого ребе нка?- высказалась Анастастя Костенко в Instagram.

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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасо с дочерью Евой
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Многие подписчики считают, что комментарии и придирки некоторых женщин к дочкам Анастасии Костенко безосновательны.

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Анастасия Костенко справляется с двумя дочками
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ИСТОЧНИК KP.RU

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