Анастасию Костенко взбесили женщины, критикующие ее детей
Жена футболиста Дмитрия Тарасова 26-летняя Анастасия Костенко поделилась недовольством с подписчиками. Женщина не может понять по какой причине взрослые люди способны обсуждать внешность и недостатки малышей.
Молодая мама вновь поделилась семейными снимками и секретами воспитания дочек. Злопыхатели принялись обсуждать ее детей. Многие высказывания не понравились Анастасии Костенко. Модель давно привыкла к завистникам и критике в свой адрес, но своих обижать дочек она не позволяет.
Красавица-дончанка не понимает, как взрослые люди могут позволить себе оскорблять чужих детей.
- Что произошло у нас в мире, что взрослые женщины, пишу о женщинах, потому что мужчины очень редко позволяют себе разного рода сюр, вот так вот просто высмеивают внешние и внутренние данные незнакомого ребе нка?- высказалась Анастастя Костенко в Instagram.
Многие подписчики считают, что комментарии и придирки некоторых женщин к дочкам Анастасии Костенко безосновательны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Комсомолка» нашла неизвестные фото соперницы Ольги Бузовой
Эксклюзив «КП»: какой была Анастасия Костенко до встречи с футболистом Тарасовым (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU