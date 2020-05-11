Полиция проверит появление снимка одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера в «Бессмертном полку» Ростова

11 Май 2020 2020-05-11T11:54:52+03:00

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Ростовская полиция начала проверку по появлению фотографии одного из лидеров третьего рейха Генриха Гиммлера на странице в профиле ростовского полковника Василия Алексеева на сайте "Бессмертного полка".

- Поступило сообщение о произошедшем. В настоящее время проводится проверка. В случае, если факт подтвердится, то виновные будут привлечены к ответственности, - сообщили "Комсомольской правде-Ростов" в ГУ МВД по региону..

Как ранее сообщала "Комсомолка", в региональном штабе акции пока не нашли анкету ростовского ветерана с фотографией одного из лидеров Третьего рейха Генриха Гиммлера в «Бессмертном полку», который был причастен к Холокосту. Организаторы рассказали, что попытки регистрации подобных анкет от людей для участия в общероссийской акции были, но все они оказались отклонены администраторами на стадии модерации профиля.

ИСТОЧНИК KP.RU