В Ростовской области мужчина погиб при пожаре из-за сигареты

12 Май 2020 2020-05-12T09:49:53+03:00

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Трагическая случайность унесла жизнь 51-летнего мужчины, погибшего во время пожара на летней кухне. ЧП произошло в частном доме в хуторе Кружилинском Шолоховского района Ростовской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Очевидцы сообщили о пожаре в МЧС накануне. На место произошедшего незамедлительно выехали две единицы техники и восемь спасателей. Пожарные во время тушения огня нашли в летней кухне труп хозяина загоревшегося дома.

По предварительной версии специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения в доме.

Напомним, похожая история произошла с 30-летним жителем Таганрога. Он не смог выбраться из огня и задохнулся продуктами горения. Прибывшие на место пожара спасатели уже не смогли ничем помочь мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU