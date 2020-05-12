2020-05-12T09:49:53+03:00
Общество

В Ростовской области мужчина погиб при пожаре из-за сигареты

Загорелась летняя кухня
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Спасатели уже ничем не смогли помочь погибшему мужчине. Фото: Архив КПСпасатели уже ничем не смогли помочь погибшему мужчине. Фото: Архив КП
Изменить размер текста:

Трагическая случайность унесла жизнь 51-летнего мужчины, погибшего во время пожара на летней кухне. ЧП произошло в частном доме в хуторе Кружилинском Шолоховского района Ростовской области. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Очевидцы сообщили о пожаре в МЧС накануне. На место произошедшего незамедлительно выехали две единицы техники и восемь спасателей. Пожарные во время тушения огня нашли в летней кухне труп хозяина загоревшегося дома.

По предварительной версии специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения в доме.

Напомним, похожая история произошла с 30-летним жителем Таганрога. Он не смог выбраться из огня и задохнулся продуктами горения. Прибывшие на место пожара спасатели уже не смогли ничем помочь мужчине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова назвала обоснованными цены на медицинские маски от 20 до 200 рублей
Солнечная самоизоляция: ростовчане обсуждают голого мужчину, загорающего на крыше дома
Ростовчанка попросила подругу купить ей лекарства и осталась без крупной суммы денег
В Ростовской области мужчина погиб при пожаре из-за сигареты
Злоумышленница в Ростове похитила с карты ничего не подозревающей арендодательницы 90 тысяч рублей
Ростовчанин под видом рабочего пришел к женщине домой и похитил 240 тысяч рублей
Футболист Рагнар Сигурдссон признался в любви Ростову
Мужчина из Ростовской области пытался украсть рельсы с железной дороги
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в мошенничестве из-за самовара
Пять новых судей назначили в Ростовской области
В Ростовской области семьям с детьми от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В центре Ростова-на-Дону мужчина попал под автобус