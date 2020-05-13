"Задыхаются и захлебываются кровью": глава минздрава Ростовской области показала, как выглядят легкие больных коронавирусом
Глава регионального минздрава Татьяна Быковская выступила с докладом во время заседания регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19 в среду, 13 мая. Руководитель переставила последствия заражения коронавирусом.
По ее словам, болезнь развивается стремительно. В течение всего нескольких часов состояние пациента может ухудшиться в несколько раз.
Больных подключают к аппаратам ИВЛ. Фото: правительство РО стоп-кадр видео
Пациентов подключают к аппаратам ИВЛ по-разному. Все зависит от состояние больного коронавирусом. В некоторых случаях медики связываются с федеральным РКЦ для согласований.
Компьютерная томограмма больного коронавирусом. Фото: правительство РО стоп-кадр видео
- Все что темное - ткань легкого, а светлое - "стекло". После заражения может пройти менее суток и уже видно значительное ухудшение состояния. В тяжелых случаях именно легкие первыми "отключаются" и начинают происходить необратимый процессы. Белая пелена - матовое стекло. Легкие наполняются кровью и дышать пациент уже не может, - рассказала Татьяна Быковская.
По состоянию на 13 мая, в Ростовской области зарегистрировано уже 25 умерших от коронавируса.
Все погибшие люди имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, онкологии, патологии, вирус иммунодефицита и другие болезни. Самая уязвимая категория людей - старше 65 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU