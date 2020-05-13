"Задыхаются и захлебываются кровью": глава минздрава Ростовской области показала, как выглядят легкие больных коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T11:14:27+03:00

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Глава регионального минздрава Татьяна Быковская выступила с докладом во время заседания регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19 в среду, 13 мая. Руководитель переставила последствия заражения коронавирусом.

По ее словам, болезнь развивается стремительно. В течение всего нескольких часов состояние пациента может ухудшиться в несколько раз.

Больных подключают к аппаратам ИВЛ. Фото: правительство РО стоп-кадр видео

Пациентов подключают к аппаратам ИВЛ по-разному. Все зависит от состояние больного коронавирусом. В некоторых случаях медики связываются с федеральным РКЦ для согласований.

Компьютерная томограмма больного коронавирусом. Фото: правительство РО стоп-кадр видео

- Все что темное - ткань легкого, а светлое - "стекло". После заражения может пройти менее суток и уже видно значительное ухудшение состояния. В тяжелых случаях именно легкие первыми "отключаются" и начинают происходить необратимый процессы. Белая пелена - матовое стекло. Легкие наполняются кровью и дышать пациент уже не может, - рассказала Татьяна Быковская.

По состоянию на 13 мая, в Ростовской области зарегистрировано уже 25 умерших от коронавируса.

Все погибшие люди имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, онкологии, патологии, вирус иммунодефицита и другие болезни. Самая уязвимая категория людей - старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU