2020-05-14T17:34:25+03:00
Общество

В Ростове больница №20 получит 51 млн рублей на новое оборудование

С помощью медтехники будут лечить больных с коронавирусом
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Губернатор выделил 51 млн рублей на техническое переоснащение больницы №20 в Ростове. Фото: donland.ruГубернатор выделил 51 млн рублей на техническое переоснащение больницы №20 в Ростове. Фото: donland.ru
Изменить размер текста:

Донской глава Василий Голубев распорядился выделить 51 млн рублей на техническое переоснащение ростовской больницы №20. На эти средства будет приобретено новое медицинское оборудование, которое используют для лечения больных COVID-19.

В частности, ожидается приобретение 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 41 аппарата неинвазивной вентиляции легких и другого специального оборудования для лечение пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что с начала мая «двадцатка» функционирует исключительно в качестве ковидного госпиталя мощностью в 300 коек. Пациентов с другими заболеваниями в этот период направляют в другие больницы города.

Ранее стало известно, что в донской столице завершается строительство новой детской поликлиники. Медицинское учреждение учреждение появится в Железнодорожном районе города. Власти обещают ввести в эксплуатацию объект стоимостью свыше 338 млн рублей до конца второго квартала текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Константиновском районе коронавирус выявили у 11 медицинских работников
Давида Сарабашяна приговорили к пожизненному заключению
В Ростове больница №20 получит 51 млн рублей на новое оборудование
Следком завел дело после фотографии фашиста на сайте «Бессмертного полка»
В Ростове-на-Дону грабитель в маске сорвал с шеи женщины золотую цепочку
Жители Ростовской области вновь смогут воспользоваться правом бесплатного проезда
В Ростовской области будут судить мужчину, который нашел чужую банковскую карту
Дончанка украла у подруги 45 тысяч рублей после застолья
«Поступление в вуз онлайн»: ЮФУ принимает участие в пилотном проекте
ДГТУ отмечает 90-летие: в честь юбилея вуз выпустил памятную медаль
Седьмой диализный центр начал принимать пациентов в Ростовской области
Впервые в Ростове выздоровевших от "ковида" оказалось больше новых случаев заражения
В Ростове до конца 2020 года откроется новая детская больница
На Дону большинство новых заболевших COVID-19 - люди среднего возраста
В деле футболистов Мамаева и Кокорина открылись новые обстоятельства
В Ростовской области лже-инвалид незаконно получил от государства более 380 тысяч рублей
В Ростовской области наказали судебных приставов за то, что не предоставили информацию заявителю
В Ростовской области заработала горячая линия для медиков
Ростовчанка лишилась 93 тысяч рублей после того, как решила продать мебель через Интернет
В Ростовской области бесследно пропал 33-летний мужчина
В Ростовской области пенсионерка лишилась 185 тысяч рублей после разговора с лже-банкиром
Дончанин попытался прелюдно покончить с собой
В Ростовской области вводятся обязательные тесты на коронавирус для сотрудников определенных сфер
Ростовчанка с пятью детьми четыре года не может получить паспорт
В Ростове нашли подготовленную к самоизоляции лавочку
Мужчина с судимостью за убийство выпал из окна в Ростове