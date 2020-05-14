В Ростове больница №20 получит 51 млн рублей на новое оборудование
Донской глава Василий Голубев распорядился выделить 51 млн рублей на техническое переоснащение ростовской больницы №20. На эти средства будет приобретено новое медицинское оборудование, которое используют для лечения больных COVID-19.
В частности, ожидается приобретение 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, 41 аппарата неинвазивной вентиляции легких и другого специального оборудования для лечение пневмоний, вызванных новой коронавирусной инфекцией.
Отметим, что с начала мая «двадцатка» функционирует исключительно в качестве ковидного госпиталя мощностью в 300 коек. Пациентов с другими заболеваниями в этот период направляют в другие больницы города.
Ранее стало известно, что в донской столице завершается строительство новой детской поликлиники. Медицинское учреждение учреждение появится в Железнодорожном районе города. Власти обещают ввести в эксплуатацию объект стоимостью свыше 338 млн рублей до конца второго квартала текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU