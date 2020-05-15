2020-05-15T11:47:03+03:00
Общество

Осужденный серийный маньяк "Суворовского" не согласен с решением суда о пожизненном заключении

Он будет обжаловать приговор
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Осужденному 38 лет, он уроженец Ленинавана. Фото: соцсетиОсужденному 38 лет, он уроженец Ленинавана. Фото: соцсети
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Почти 20 лет в Ростовской области не могли поймать маньяка, который насиловал и убивал женщин. Давида Сарабашяна не устроил приговор суда, и он намерен его обжаловать. Об этом заявил адвокат осужденного сообщил после оглашения решения Южного военного суда

38-летнего Давида Сарабашяна медицинской комиссией признали психически здоровым. Он изнасиловал и убил шесть человек. На преступный путь мужчина встал еще в армии. В 2000 году он убил двух женщин 27-ми и 32-х лет. Один из его начальников заявил, что он оставался в части и не мог совершить преступление. Затем он изнасиловал и убил 16-ти летнюю девушку и 41-летнюю женщину.

Труп Маргариты Кузьминой нашли в Суворовском. Фото: соцсети

Труп Маргариты Кузьминой нашли в Суворовском. Фото: соцсети

"Суворовский маньяк” совершил последнее убийство в 2018 году. Тогда Маргариту Кузьмину искали есятки волонтеров и полицейских по всему городу.

Эксперты установили, что на трупах жертв обнаружен биологический материал (ДНК) одного и того же мужчины. Была установлена его причастность и к убийству еще одной девушки.

Выжить смогла только 29-ти летняя женщине. На нее напали в ЗЖМ Ростова. Ростовчанка оказала активное сопротивление и смогла убежать.

Выяснилось, что все преступления мужчина совершал пьяным.

Южный окружной военный суд признал Сарабашяна виновным в «покушении на изнасилование» и «изнасилование»(ст 131 УК РФ), «насильственных действий сексуального характера»(ст 132 УК РФ), «краже»(ст 158 УК РФ), «убийстве двух и более лиц, сопряженное с изнасилованием»(ст 105 УК РФ). Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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