2020-05-20T13:54:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Футболисты "Ростова" сдали тесты на коронавирус

Результаты уже известны
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболисты "Ростова". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Футболисты "Ростова". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Перед возобновлением чемпионата России футболисты «Ростова» прошли тесты на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе донской команды, исследование на COVID-19 также сдали тренеры и персонал.

Оказалось, что никто из футболистов желто-синих коронавирусом не заразился.

Стоит отметить, что весь состав донских футболистов строго соблюдал самоизоляцию и ежедневно отчитывались об индивидуальных тренировках. Защитник Деннис Хаджикадунич поехал в Швецию, но в скором времени приедет назад.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", проведение чемпионата России и прочие футбольные матчи были приостановлены на срок более двух месяцев из-за угрозы распространения смертельно опасной коронавирусной инфекции COVID-19. Игры планируют возобновить в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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