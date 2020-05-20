Футболисты "Ростова" сдали тесты на коронавирус
Перед возобновлением чемпионата России футболисты «Ростова» прошли тесты на коронавирус. Как сообщили в пресс-службе донской команды, исследование на COVID-19 также сдали тренеры и персонал.
Оказалось, что никто из футболистов желто-синих коронавирусом не заразился.
Стоит отметить, что весь состав донских футболистов строго соблюдал самоизоляцию и ежедневно отчитывались об индивидуальных тренировках. Защитник Деннис Хаджикадунич поехал в Швецию, но в скором времени приедет назад.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", проведение чемпионата России и прочие футбольные матчи были приостановлены на срок более двух месяцев из-за угрозы распространения смертельно опасной коронавирусной инфекции COVID-19. Игры планируют возобновить в июне.
ИСТОЧНИК KP.RU