2020-05-21T16:23:52+03:00
Общество

Недетские страсти: подросток из Ростовской области выстрелил в пятилетнего брата из винтовки

Мальчика с кровавой раной оставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Следователи начали проверку. Фото: пресс-служба СУ СКСледователи начали проверку. Фото: пресс-служба СУ СК
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Жуткие разборки произошли в одной из семей в слободе Кашары Ростовской области. Как сообщает СУ СК, следователи начали проверку по факту ранения из пневматического ружья пятилетнего ребёнка.

По предварительной версии, 17 мая во дворе дома 10-летний мальчик, находясь без присмотра взрослых, выстрелил в брата из пневматического ружья. Пятилетний мальчик выжил, однако его доставили в больницу с проникающим ранением в живот.

Стоит отметить, что похожая история произошла в другой семье в селе Ремонтном, где восьмилетняя девочка из пневматической винтовки выстрелила в собственную сестру, которая всего на год младше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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