Главный санитарный врач региона поставил тройку жителям Ростовской области за самоизоляцию

22 Май 2020 2020-05-22T17:13:52+03:00

Полицейские все чаще штрафуют людей за нарушение самоизоляции и масочного режима. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

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В пятницу, 22 мая, во время брифинга главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев оценил соблюдение самоизоляции.

В области увеличивается количество составленных протоколов о нарушении режима самоизоляции. Наибольшее число несоблюдения правил безопасности фиксируется с 15 мая.

Так, Евгений Ковалев сказал, что жителям области нельзя поставить "хорошо" и "отлично" за самоизоляцию. С каждым днем количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличивается. В области зарегистрировано уже более трех случаев заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU