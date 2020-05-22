Главный санитарный врач региона поставил тройку жителям Ростовской области за самоизоляцию
В пятницу, 22 мая, во время брифинга главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев оценил соблюдение самоизоляции.
В области увеличивается количество составленных протоколов о нарушении режима самоизоляции. Наибольшее число несоблюдения правил безопасности фиксируется с 15 мая.
Так, Евгений Ковалев сказал, что жителям области нельзя поставить "хорошо" и "отлично" за самоизоляцию. С каждым днем количество выявленных случаев заражения коронавирусом увеличивается. В области зарегистрировано уже более трех случаев заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU