Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 мая 2020 года: 138 случаев заражения, еще один летальный исход и последний муниципалитет без COVID-19

В донском регионе выросло число ковидных заражений, увеличился коэффициент распространения инфекции, а также скончался еще один пациент с COVID-19. По прежнему без вируса остается один муниципалитет — последний из 55 районов. Эти и другие последние новости про коронавирус в Ростове-на-Дону и Ростовской области на 22 мая 2020 года рассказываем и обсуждаем вместе.

На Дону продолжает расти число людей, у которых выявлена инфекция с помощью сделанных тестов. За минувшие сутки в регионе выявлено еще 138 больных COVID-19. Общее количество зараженных достигло числа в 3 064 человек. При этом коэффициент распространения инфекции тоже увеличился и составляет теперь 1,36.

Среди новых заболевших 39,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,7% - от 46 до 65 лет, 12,2% - от 66 до 79 лет, 1,1% - старше 80 лет, 7,9% - дети.

Число заболевших коронавирусом увеличилось на 138 человек.

Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона. Больше всего случаев установлено в Ростове-на-Дону (42) и Сальском районе (38). Всего по одному случаю зафиксировано в Неклиновском, Азовском, Песчанокопском, Каменском, Мартыновском, Миллеровском, Октябрьском, Егорлыкском и Волгодонском районах, а также городах Гуково, Новочеркасск и Таганрог.

Коронавирус проник практически во все муниципалитеты Ростовской области за исключением Родионово-Несветайского района, который остается «чистой» зоной.

Количество выздоровевших за сутки составило 40 человек, сумевших справится со смертельно опасным вирусом. Всего за весь период излечилось уже 1111 дончан.

Выздоровело 1111 человек.

При этом, к сожалению, появилась еще одна жертва коронавируса. Инфекция оборвала жизнь 69-летнего жителя Таганрога, у которого в анамнезе были хронические сердечно-сосудистые заболевания. Дополнительным фактором, усугубившим течение болезни, явилось позднее обращение за медицинской помощью.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 34 человека. Также в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находится 22 человека.

Донскими лабораториями за сутки проведен 4771 тест на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии коронавируса проведено около 91 тысячи исследований.

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