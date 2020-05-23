В Ростовской области с 1 июля могут открыть детские лагеря

23 Май 2020 2020-05-23T16:28:25+03:00

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В Ростовской области к 1 июля детские лагеря уже смогут принять первых отдыхающих. Об этом сообщил глава Управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев. По словам Евгения Владимировича, в настоящее время идет активная подготовка к их открытию. В частности, ремонтируют здания, ведутся санитарная обработка и ремонт оборудования на месте будущих мест отдыха для школьников. Вдобавок, будет проведено и специальное гигиеническое обучение для персонала лагерей.

- Задача - создать необходимые условия для того, чтобы дети могли находиться в оздоровительных учреждениях без масок, - озвучил во время брифинга главный санитарный врач региона. - И мы делаем все необходимое, чтобы ее выполнить. Совместными усилиями мы обеспечим своевременное начало летней оздоровительной кампании в регионе.

Кроме того, не исключено, что с 1 июня смогут заработать и дежурные группы в детских садах, а с 25 мая - открыться некоторые продовольственные магазины. Речь о салонах красоты и парикмахерских пока не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU