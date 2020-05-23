2020-05-23T11:22:16+03:00
Общество

«Шаги должны быть взвешенными и последовательными»: Глава Ростовской области с 25 мая разрешил торговлю непродовольственными товарами

А с 1 июня частично заработают детские сады, закрытые из-за пандемии коронавируса [видеообращение губернатора]
Ольга ГОПАЛО
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Торговля на Дону начнет потихоньку оживать.Торговля на Дону начнет потихоньку оживать.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Ростовской области, спустя почти два месяца простоя из-за пандемии коронавируса, могут возобновить работу магазины, торгующие непродовольственными товарами. Соответствующее изменение в постановление №272 внес глава донского региона. Об этом Василий Голубев озвучил в своем видеобращении к жителям (см.ниже).

Известно, что магазины могут заработать уже с понедельника, 25 мая. Однако открыть свои двери для покупателей смогут только те, у которых на прилавках будет хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости. Например, это могут быть медицинские маски, антисептики, свечи, табак, зоотовары и пр.

При этом речь об открытии торговых центров в регионе пока не идет. В том же документе говорится, что площадь торгового зала не должна быть больше 400 квадратных метров. А еще у всех магазинов должен быть уличный вход. То есть, по сути, эта норма исключает возобновление работы торговых точек, которые находятся на площадках в торговых центрах.

Кроме того, в региональном правительстве подчеркнули, что автосалоны - как в соседнем Краснодарском крае - пока открываться не будут. Зато могут быть открыты дежурные группы в детских садах. Предположительно, они смогут заработать с 1 июня.

Однако число заболевших на Дону пока не позволяет пойти на более масштабное снятие ограничений, в числе которых - открытие парикмахерских и салонов красоты, запуск других предприятий и организаций бытового обслуживания.

Одна из причин - повышенный коэффициент распространения инфекции. При нормативе не более единицы он пока составляет 1,7.

По последним данным в донском регионе, уже 3 417 человек заразились коронавирусом. А за минувшие сутки было зафиксировано 353 новых случая заражения.

Известно, что значительную лепту в общую статистику внесла вспышка инфицирования в Сальском психоневрологическом интернате. В нем сейчас 357 заболевших коронавирусом, большинство их которых там же и проживают. Кроме того, covid-19 был обнаружен и у 23 сотрудников учреждения.

По данным правительства, этот факт напрямую отразился на коэффициенте распространения инфекции - ключевом показателе, который учитывается при планировании смягчения ограничений. Вместе с тем два других показателя – по наличию незанятого коечного фонда и по охвату населения тестированием - соответствуют установленной норме.

- Мы действуем только соразмерно ситуации, сложившейся в области, - озвучил Василий Юрьевич. - Приоритет один - здоровье людей. Нельзя делать шаг вперед, а потом – два назад. Потому что любые осложнения создадут значительно большие проблемы. Я точно знаю и понимаю, что бизнес в напряжении, многие устали. Но любые наши шаги должны быть взвешенными и последовательными.

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Глава РО Василий Голубев: Друзья, эпидситуация в области остаётся непростой. И все-таки мы нашли возможность сделать очередные, пусть и небольшие, шаги.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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