Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: уже 3 064 человека заразились коронавирусом

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: выздоровели уже более 1 111 человек.

В Ростовской области коронавирусом уже заразились 3 064 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 138 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 22 человека. Врачи не смогли спасти жизни 34 пациентов. Излечиться от опасной болезни смогли уже 1 111 пациентов. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 72,9. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,36.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона. За сутки больные зафиксированы в Ростове-на-Дону (42), Сальском (38), Белкалитвинском (8) районах, Новошахтинске (6), Мясниковском (6) районе, Батайске (3), Семикаракорском (3), Кагальницком (3), Зерноградском (3), Аксайском (2), Багаевском (2) районах, Азове (2), Шахтах (2), Красносулинском (2) районе, Каменске-Шахтинском (2), Морозовском (2), Неклиновском (1), Азовском (1), Песчанокопском (1), Каменском (1), Мартыновском (1), Миллеровском (1), Октябрьском (1), Егорлыкском (1), Волгодонском (1) районах, городах Гуково (1), Новочеркасск (1) и Таганрог (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 39,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 39,7% - от 46 до 65 лет, 12,2% - от 66 до 79 лет, 1,1% - старше 80 лет, 7,9% - дети. В стационарах проходят лечение 432 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 16,2%.

Новой жертвой коронавируса стал 69-летний житель Таганрога, у которого были хронические сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того врачи зафиксировали позднее обращение за медицинской помощью.

Врачи наблюдают за состоянием 7 730 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях – 7 718 дончан. С медицинского учета уже сняли 25 031 человек. За весь к медикам обратились 32 761 человек. Лаборатории региона за день провели 4 771 тест на коронавирус. За весь период было проведено около 91 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 мая 2020 года: излечиться от коронавируса смогли уже больше тысячи человек.

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 мая 2020 года: около трех тысяч человек уже подхватили опасную инфекцию.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!