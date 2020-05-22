Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 мая 2020 года: излечиться от коронавируса смогли уже больше тысячи человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 22 мая 2020 года: за последние сутки зафиксированы 142 новых случаев заражения.

В Ростовской области коронавирусом заразились 2 926 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 142 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 20 человек. Скончались от опасной болезни уже 33 человека. Выздороветь смог уже 1 071 дончанин. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения – 69,6. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,27.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона. За сутки больные зафиксированы в Ростове-на-Дону (42), Сальском районе (34), Батайске (7), Аксайском (7), Заветинском (5) районах, Новошахтинске (4), Чертковском районе (4), Новочеркасске (3), Таганроге (3), Азовском (3), Мартыновском (3), Октябрьском (3) районах, г. Зверево (3), в Белокалитвинском (2), Ремонтненском (2) районах, г.Донецке (2), Кагальницком (2), Советском (2), Орловском (2), Семикаракорском (1), Весёловском (1), Неклиновском (1), Мясниковском (1), Тарасовском (1), Дубовском (1), Миллеровском (1) районах, городах Азов (1) и Гуково (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 45,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31% - от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, 4,2% - старше 80 лет, 9,2% - дети. В стационарах сейчас лечатся 430 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 16,1%.

Врачи тщательно следят за состоянием - 7 262 человека, из них на самоизоляции дома - 7 244. Снято с медицинского учета 24,2 тысячи человек. За весь период к врачам обратились 31,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 4 464 теста на коронавирус. За весь период было проведено более 86 тысяч исследований.

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