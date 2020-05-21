Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: число заболевших в регионе увеличилось на 139

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 мая 2020 года: выздороветь смогли почти тысячу человек.

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 2 784 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 139 новых случаев заражения. В тяжелом состоянии находится 21 человек. Медикам не удалось спасти уже 33 пациента. Выздороветь удалось уже 989 дончанам. Показатель заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения – 66,2. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,29.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах региона. За сутки больные зафиксированы в Ростове-на-Дону (42), Новошахтинске (10), Таганроге (4), Волгодонске (2), Каменске-Шахтинском (2), Батайске (1), Новочеркасске (1), Сальском (27), Белокалитвинском (11), Константиновском (8), Мясниковском (7), Аксайском (5), Весёловском (4), Зерноградском (3), Семикаракорском (2), Азовском (1), Волгодонском (1), Егорлыкском (1), Каменском (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1), Неклиновском (1), Обливском (1), Ремонтненском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 43,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,2% - от 46 до 65 лет, 8,6% - от 66 до 79 лет, 3,6% - старше 80 лет, 8,6% - дети. В стационарах сейчас лечатся 424 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 16%.

За последние сутки скончались от опасной болезни еще два человека. Новыми жертвами коронавируса стали 73-летний житель Аксайского района и 68-летний ростовчанин. У них обоих в анамнезе были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Сейчас под наблюдением медиков находятся 7 212 человек, из них на самоизоляции в домашних условиях - 7 184. Снято с медицинского учета 23,7 тысячи человек. За весь период к врачам обратились 30,9 тысячи человек. Лаборатории региона за сутки провели 3 877 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 81,6 тысячи исследований.

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