Василий Голубев обнародовал детальный план снятия ограничений из-за коронавируса

Донской глава Василий Голубев сообщил, что несмотря на то, что пока в регионе наблюдается возрастание числа заболевших коронавирусом, областное правительство работает над сценарием планомерного снятия введенных ограничений из-за COVID-19.

ЧИСЛО ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛЮДЕЙ РАСТЕТ

Такое заявление губернатор сделал 5 мая на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По оценке главы региона, ежедневный прирост новых зараженных опасной инфекцией в среднем составляет 7%.

- В Ростовской области ситуация пока характеризуется ростом заболеваемости. За последние 10 дней показатель заболеваемости на 100 тысяч населения вырос у нас с 12,7 до 32,2. Прирост заболевших в Ростовской области в среднем за сутки составляет 7%. Вместе с тем с конца апреля мы приступили к подготовке плана поэтапного снятия ограничительных мер, - отметил Василий Голубев на видеоконференции глав регионов.

Губернатор подчеркнул, что для начала выхода из режима ограничительных мер нужно соблюсти ряд условий.

СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ – ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Первым из них глава региона назвал принятие исчерпывающих мер по обеспечению максимальной безопасности медицинских работников, оснащению медицинских учреждений оборудованием, а сотрудников - средствами индивидуальной защиты.

Губернатор обратил внимание на то, что меры стимулирования медработников первого звена, уже принятые донскими властями, в ближайшее время будут дополнены поддержкой специалистов, работающий в непосредственном контакте с зараженными.

Другим принципиальным условием для смягчения введенных ограничений Василий Голубев назвал сохранение всеобщего масочного режима для населения области.

Чтобы начать отмену ограничений, в регионе должны наблюдаться снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 и наращивание охвата жителей Дона тестированием. Кроме того, не менее половины коек инфекционных отделений должны быть свободными.

Также, по мнению руководителя области, должен приниматься во внимание показатель заболеваемости внебольничной пневмонией.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ ОТКРОЮТ, НО ПЕНСИОНЕРЫ ОСТАНУТСЯ ДОМА

Василий Голубев пояснил, что ограничения будут снимать не сразу, а поэтапно. В первую очередь, власти наконец-то дадут поработать предприятиям в сфере услуг.

- Первым шагом может стать разрешение работы предприятий, деятельность которых связана с потребителями. Это сфера услуг, в том числе салоны красоты и парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки, прачечные, ателье и другие, - сказал губернатор.

Тем не менее, такой шаг возможен только при соблюдении масочного режима и социального дистанцирования, а также обязательного режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. Такая же мера распространится в том числе и на лиц с хроническими заболеваниями. Не стоит рассчитывать на первом этапе и на посещение массовых мероприятий, категорично высказался донской глава.

- При стабильном значительном снижении прироста заболевших, а также при увеличении масштаба тестирования можно перейти ко второму этапу, - считает донской глава.

КОГДА РАЗРЕШАТ ПРОГУЛКИ ПО УЛИЦЕ И ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ?

Такую роскошь, как безбоязненный променад по улице без спецпропуска, власти могут одобрить на втором этапе снятия ограничений. Тогда же возобновится торговля непродовольственными товарами и деятельность части образовательных учреждений.

Кроме того, можно будет даже заниматься спортом – но только социально-дистанцированным группам не более 2-3 человек.

Глава региона подчеркнул, что дальнейший переход к третьей стадии плана будет возможен при длительном отсутствии прироста заболеваемости.

- Этот этап предусматривает возобновление работы всех предприятий торговли, общественного питания и гостиниц – с соблюдением режима социального дистанцирования, - заявил Василий Голубев. - Решение о введении всех этапов и полном снятии ограничений должно приниматься в каждом субъекте РФ отдельно – после стабилизации эпидситуации, с учетом оценки рисков ее осложнений, а также по согласованию с главным государственным санитарным врачом субъекта РФ.

ПРИ УХУДШЕНИИ СИТУАЦИИ САМОИЗОЛЯЦИЮ ВЕРНУТ ОБРАТНО

При этом Василий Голубев заметил, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть снова возобновлены властями региона.

Губернатор также пояснил, что в Ростовской области в ближайшее время планируется увеличить число тестирований на 50%, выполняя за сутки более 3 тысяч исследований.

Для этого на Дону вскоре будут работать 12 лабораторий, вместо текущих восьми. Кроме того глава региона констатировал, что сейчас в области пока не задействованы 90% подготовленных коек в инфекционных отделениях больниц.

Ранее стало известно, что строительство новой инфекционной больницы в Аксайском районе на 400 мест начнется до конца мая. Возведение объекта пройдет в несколько этапов. На первом из них появится 200 коек, на последующих двух – еще по 100 новых мест.

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