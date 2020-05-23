2020-05-23T16:41:50+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: большинство новых заболевших младше 65 лет
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Медикам сейчас приходится работать в непростых условиях.Медикам сейчас приходится работать в непростых условиях.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: число пациентов с диагнозом covid-19 неуклонно растет. Сообщается, что новые заболевшие зарегистрированы в 25 городах и районах региона.

Всего же больных за сутки стало больше на 353 человека, таким образом число заболевших приблизилось к цифре в 3 417.

Известно, что большинство "новобранцев" это дончане возрасте от 18 до 45 лет, что составляет 41,7 процента от общего количества, а также 38,9 процента жители Дона, которым от 46 до 65 лет. Есть среди новых случаев дети и пенсионеры старше 80 лет - их 4,2 и 2,5 процента соответственно.

В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали, что наибольший прирост больных за сутки зафиксирован в Сальском районе. Там в местном психоневрологическом интернате случилась вспышка заболеваемости. Только за сутки в этом районе выявлено 248 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Среди них есть и больные, и сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цистерна с газом опрокинулась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: от covid-19 не пострадал всего один район
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах
В Ростовской области с 1 июля могут открыть детские лагеря
Житель Ростовской области заболел Крымской геморрагической лихорадкой
Житель Таганрога лишился 280 тысяч рублей после разговора с сотрудником банка
В Ростове-на-Дону торговый представитель увел у коллеги два дорогих мобильника
Конфликт на дороге обошелся ростовчанину в 105 тысяч рублей
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: на аппаратах ИВЛ находятся 24 пациента с covid-19
Житель Ростовской области, купив сим-карту, стал богаче на семь тысяч рублей
В Новочеркасске при столкновении четырех машин пострадала девочка-пешеход
В Ростовской области пропал 78-летний пенсионер
Ростовчанка Мария Лиман о велосипедистах-извращенцах в Лондоне
Водитель иномарки пострадал в утреннем ДТП
В Ростове в отношении ветеринарных врачей возбуждено уголовное дело
В донской столице на содержание территории вокруг "Ростов-Арены" потратят более 73 миллионов рублей
Мать погибшего при пожаре малыша пойдет под суд
В донской столице после затяжного похолодания ожидается долгожданное потепление
Главный санитарный врач Ростовкой области попросил людей сообщать о болеющих соседях, которые не соблюдают самоизоляцию
Дверь отвалилась и прибила машину: в Таганроге трамвай "грандиозно" сошел с рельсов
Таксиста из Ростовской области задержали за наркотики
Главный санитарный врач региона поставил тройку жителям Ростовской области за самоизоляцию
Жители ростовской многоэтажки подозревают, что уже несколько дней у них в доме разлагается труп
Где пройти тестирование на антитела к коронавирусу в Ростове?
В Ростовской области туристы смогут гулять по экологическим тропам