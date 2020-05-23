Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах

23 Май 2020 2020-05-23T16:41:50+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: большинство новых заболевших младше 65 лет

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: число пациентов с диагнозом covid-19 неуклонно растет. Сообщается, что новые заболевшие зарегистрированы в 25 городах и районах региона.

Всего же больных за сутки стало больше на 353 человека, таким образом число заболевших приблизилось к цифре в 3 417.

Известно, что большинство "новобранцев" это дончане возрасте от 18 до 45 лет, что составляет 41,7 процента от общего количества, а также 38,9 процента жители Дона, которым от 46 до 65 лет. Есть среди новых случаев дети и пенсионеры старше 80 лет - их 4,2 и 2,5 процента соответственно.

В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали, что наибольший прирост больных за сутки зафиксирован в Сальском районе. Там в местном психоневрологическом интернате случилась вспышка заболеваемости. Только за сутки в этом районе выявлено 248 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. Среди них есть и больные, и сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU