2020-05-23T17:34:23+03:00
Общество

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: от covid-19 не пострадал всего один район

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: эпидемиологи рассказали, где живут счастливчики
Ольга ГОПАЛО
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Эпидемиологи рассказали, где за сутки выявили больше всего заболевших.Эпидемиологи рассказали, где за сутки выявили больше всего заболевших.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: коронавирусная инфекция продолжает наступление на донской регион. Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, инфицированные COVID-19 зарегистрированы на сегодня в 54 из 55 муниципальных образований Дона. Один остался нетронутым - Родионово-Несветайский.

При этом очаг инфекции в Сальске за сутки увеличил число новых заболевших в 2,5 раза.

Кроме того, новые случаи заражения также зафиксированы в Ростове-на-Дону - там 33 заболевших, в Донецке - 10 человек, в Кашарском районе - восемь, в Белокалитвинском - семь, в Шахтах и Константиновском районе - по шесть.

Еще пять новых случаев в Таганроге, на один меньше приходится в Красносулинском и Мясниковском районах, по три в Азовском и Семикаракорском районах, по два - в Новошахтинске, Советском и Мартыновском.

Во всех остальных по одному.

Сообщается, что лабораториями Дона за сутки проведено 5129 тестов на коронавирусную инфекцию. А за весь период проведено около 96 тысяч исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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