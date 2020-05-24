Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: выздоровел 51 человек

24 Май 2020 2020-05-24T13:08:50+03:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: еще с 571 жителя Дона за сутки снято медицинское наблюдение

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Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: за последние сутки вирус был обнаружен у 152 жителей Ростовской области. При этом число заболевших на Дону, по последним данным, составляет 3 569 человек. Большинство "новобранцев" - в Ростове-на-Дону, диагноз подтвержден лабораторно у 48 жителей донской столицы.

Несмотря на то, что covid-19 пришел уже во все донские районы (еще вчера оставался нетронутым Родионово-Несветайский, - прим. автр.), число выздоровевших за сутки стало на 51 человека больше. От опасного вируса, в общей сложности излечились уже 1251 человек. Кроме того, снят с медицинского наблюдения 571 житель региона.

Известно, что 7 617 дончан остаются под бдительным оком медиков. Еще 454 человека находятся в стационарах ковидных госпиталей. А 23 пациента - на аппаратах искусственной вентиляции легких, это на одного меньше, чем сутки назад. В числе погибших - 34 дончанина.

ИСТОЧНИК KP.RU