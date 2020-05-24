В милом бикини и с розовым фламинго: Королева брасса Юлия Ефимова поделилась солнечным фото

24 Май 2020 2020-05-24T14:00:44+03:00

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В лучах не только славы, но и майского солнышка в эти дни купается известная пловчиха Юлия Ефимова. Королева брасса поделилась атмосферным фото, от которого у поклонников захватило дух. Непонятно, от чего больше - от лучезарной улыбки спортсменки, или ее откровенного бикини, которое выгодно подчеркивает прелести пловчихи из Волгоонска.

Судя по геолокации, снимок сделан в Калифорнии. На нем идеальная красотка в обнимку с надувным фламинго отдыхает в небольшом бассейне.

Снимок оценили уже 28 тысяч человек, многие из которых не скрывают своего восхищения и восторга. А потому комментарии фанатов не заставили себя долго ждать. В числе них - «Юля, вы прекрасны!», «Шикарная», «Наша чемпионка как всегда на первом месте», «Шоколадка» и «Суперсекси».

К слову, недостатка народной любви Ефимова не испытывает, экстравагантную спортсменку поклонники просто обожают. А она отвечает им взаимностью.

pryanya93 Юлия Ефимова поделилась атмосферным фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU