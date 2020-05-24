2020-05-24T15:54:13+03:00
Общество

«Замужние так себя не ведут!»: Подписчица раскритиковала Полину Диброву за снимок в купальнике

Многодетная мать всего лишь показала картинку на заставке своего телефона
ГОШЕВ Игорь
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Критиков у звездной мамы и жены хватает.Критиков у звездной мамы и жены хватает.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Очередной критике подверглась звездная мать Полина Диброва. Было время, когда подписчики осудили ее за откровенные фото в присутствии сыновей. На этот раз модели досталось за снимок в купальнике.

Им жена известного шоумена поделилась в своем Instagram. Самая красивая дама страны - Полина в свое время выиграла конкурс красоты «Миссис Россия» - поделилась с поклонниками снимком, который даже установила на заставку своего телефона. На нем красотка из Ростова-на-Дону позирует фотографу в стильном купальнике в горошек. Молодая мама - она родила звездному мужу троих детей - призналась, что мечтает о море.

А еще, что из-за режима самоизоляции, объявленного из-за пандемии коронавируса, который действует в России уже почти два месяца, впервые за это время заправила машину.

- Уже забыла как это - руль, - написала в микроблоге Полина, - надеюсь с морем и песком такого не произойдет.

Однако, вероятно, не все оценили вид модели в купальнике, поскольку одна из подписчиц ростовчанки написала: «Замужние так себя не ведут». Правда - «как так?» - дама не уточнила.

Зато большинству поклонников формы Дибровой пришлись по вкусу. Чего стоят такие комплименты: «Фигура к морю готова», «Очень стильно» и «Красивая и выдающаяся».

polinadibrovapolinadibrova
В мечтах о море даже на заставку телефона вывела эту картинку спасибо @fotovorobey
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ИСТОЧНИК KP.RU

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