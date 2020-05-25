2020-05-25T17:02:00+03:00
Общество

"Сотрудник МВД должен представиться и показать удостоверение": расскажем, как не стать жертвой лже-полицейских

Руководитель пресс-службы регионального правоохранительного ведомства в эфире радио "Комсомольская правда" обозначил, какие права есть у простого человека при общении с полицейскими.
Дадаян Давид
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Как не попасться на уловки лже-полицейских и защитить себя, слушайте сегодня в 17:05 на радио "Комсомольская правды" на 89,8 ФМ. Фото: архив "КП"Как не попасться на уловки лже-полицейских и защитить себя, слушайте сегодня в 17:05 на радио "Комсомольская правды" на 89,8 ФМ. Фото: архив "КП"
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В последнее время все чаще приходится встречать сотрудников полиции на улицах Ростова-на-Дону. Они патрулируют город - следят за соблюдением масочного режима. Иногда удается наблюдать, как кому-то выписывают штраф из-за отсутствия медицинской маски. А совсем недавно на нашем сайте вышел материал, в котором читатель "КП-Ростов" рассказал, где и как именно работают патрули.

Выяснилось, что некоторые полицейские "дежурят" на остановках и ловят людей буквально на выходе из общественного транспорта. Представьте картину: подъезжает автобус, двери открываются, толпа людей покидает салон, а сотрудники осматривают всех и сразу выявляют нарушителей. Большинство пассажиров, действительно, передвигаются в медицинских масках, как было предписано властями. Однако около 20% игнорируют это правило, становясь удобной мишенью для правоохранителей.

Возникает немало вопросов, касаемо правильного общения с сотрудниками полиции. Если говорить грубо и неуважительно, можно нарваться на серьезные неприятности. Нужно стараться объяснять свою позицию вежливо и спокойно - это язык, понятный абсолютно всем. Многие знают, что сотрудник в первую очередь, когда обращается к вам лично, должен представится. А может есть еще какие-то правила?

- В соответствии с законом о полиции сотрудник внутренних дел, который обращается к гражданину, должен представиться и в развернутом виде представить свои документы, - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по РО Константин Розин.

Как представляться полицейским

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Гражданин в праве вежливо потребовать от полицейского показать документы. Это нормальная практика, и все сотрудники знают об этом. Подробнее на эту тему можете послушать сегодня в 17:05 на радио "Комсомольская правды" на 89,8 ФМ. Поговорим с начальником пресс-службы регионального МВД Константином Розиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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