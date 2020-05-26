2020-05-26T11:25:42+03:00
Общество

Елена Малышева запугала Дмитрия Диброва и он бросил курить

Телеведущая рассказала о вреде этой привычки
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Елена Малышева навещала Дмитрия Диброва в больнице. Фото: Instagram Елена МалышеваЕлена Малышева навещала Дмитрия Диброва в больнице. Фото: Instagram Елена Малышева
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60-летний Дмитрий Дибров прислушался к советам своей коллеги по работе после приступа. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в конце февраля шоумену стало плохо и его увезли увезли на скорой в больницу. Ведущая программы "Жить Здорово" Елена Малышева навестила его в больнице, где состоялся серьезный разговор.

Вместе с Малышевой медики требовали, чтобы Дибров бросил курить. После первого приступа у телеведущего была велика вероятность снова попасть в клинику, особенно если усугублять все курением. Кроме того, Елена Малышева всегда говорила, что если Дмитрий Дибров хочет вырастить сыновей и присутствовать на свадьбе своих детей, то ему нужно начать вести здоровый образ жизни.

- Для этой цели бросай курить, Дибров! - припомнил телеведущий слова Елены Малышевой в эфире передачи «Звезды сошлись».

После встречи в больнице Дмитрий Дибров сказал Елене Малышевой, что хочет отказаться от сигарет. В итоге он сдержал данное телеведущей обещание. Шоумен навсегда отказался и от алкоголя и даже измеряет давление каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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