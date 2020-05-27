2020-05-27T16:41:58+03:00
Общество

Власти Ростова потратят 4 млн рублей на подготовку концерта в честь 75-летия Победы в ВОВ

Выступление пройдет на Театральной площади
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ростов-на-Дону готовится отметить долгожданный юбилей Победы. Фото: Архив КПРостов-на-Дону готовится отметить долгожданный юбилей Победы. Фото: Архив КП
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Ростов-на-Дону готовится отметить долгожданный юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Городское управление культуры на портале госзакупок ищет подрядчика, который готов за 4 млн рублей выполнить техническое обеспечение концерта.

Организации предстоит смонтировать сцену для концерта на Театральной площади, оформленную тремя экранами и наладить звуковое сопровождение выступлений артистов.

Деньги на техобеспечение концерта выделят из городского бюджета.

Как ранее сообщала "Комсомольская-правда", военный парад Победы в Ростове-на-Дону пройдет 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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