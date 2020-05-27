Власти Ростова потратят 4 млн рублей на подготовку концерта в честь 75-летия Победы в ВОВ
Ростов-на-Дону готовится отметить долгожданный юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Городское управление культуры на портале госзакупок ищет подрядчика, который готов за 4 млн рублей выполнить техническое обеспечение концерта.
Организации предстоит смонтировать сцену для концерта на Театральной площади, оформленную тремя экранами и наладить звуковое сопровождение выступлений артистов.
Деньги на техобеспечение концерта выделят из городского бюджета.
Как ранее сообщала "Комсомольская-правда", военный парад Победы в Ростове-на-Дону пройдет 24 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU