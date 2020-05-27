2020-05-27T18:11:41+03:00
Общество

Ростовские эпидемиологи рассказали о новой вспышке коронавируса

На этот раз она произошла в городе Зверево
Ольга ГОПАЛО
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Только за последние сутки в Ростовской области 203 новых заболевших.Только за последние сутки в Ростовской области 203 новых заболевших.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Не успели эпидемиологи выдохнуть от одной массовой вспышки коронавируса - в городе Сальске Ростовской области - как стало известно о новой. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, ЧП произошло в Зверевском психоневрологическом интернате. Там за пять дней было обнаружено более сотни заболевших, которым поставлен диагноз covid-19. В ведомстве добавили, что в основном, заболевание протекает бессимптомно.

Однако как только стало известно о первых заболевших, то было решено отстранить от работы больных сотрудников, а также провести дезинфекцию.

Кроме того,в настоящее время наблюдают и за теми. Кто контактировал с заболевшим — в течение двух недель они будут мерить температуру и находится дома на самоизоляции.

Напомним, только за последние сутки в Ростовской области 203 новых заболевших, а в сумме за весь период пандемии — 4 133 человека. Вылечили 1141 дончанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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