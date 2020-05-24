Пострадавших около 300 человек: Ростовские эпидемиологи рассказали о вспышке коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T19:03:15+03:00

Вспышка коронавируса в Сальске, пожалуй, самая крупная в регионе за все дни пандемии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В основном, у пациентов, и персонала Сальского психоневрологического интерната болезнь протекает бессимптомно

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В Ростовской области вспышка коронавируса в Сальске, пожалуй, самая крупная в регионе за все дни пандемии. В местном психоневрологическом интернате Covid-19 уже подтвержден у трехсот человек. Правда, такие цифры эпидемиологи получили за десять дней - с 13 по 23 мая.

По словам санитарных врачей, болезнь как у пациентов, так и у сотрудников протекает, в основном, с бессимптомным течением.

- После поступление первичной информации о заболевших в интернате, специалисты незамедлительно приступили к эпидемиологическому расследованию и организации противоэпидемических мероприятий, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, директору интерната вручили предписание об отстранении от работы больных сотрудников и о введении карантина. А главврачу местной районной больницы - об отстранении от работы контактных медицинских работников.

Вдобавок, в интернате провели заключительную дезинфекцию, проводят обеззараживание воздуха в палатах, влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, проветривание, а также за контактными организовано медицинское наблюдение - осмотр и измерение температуры - сроком на две недели. Эпидемиологи следят за развитием ситуации, взяв ее на карандаш.

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ИСТОЧНИК KP.RU