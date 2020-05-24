2020-05-24T19:03:15+03:00
Общество

Пострадавших около 300 человек: Ростовские эпидемиологи рассказали о вспышке коронавируса

В основном, у пациентов, и персонала Сальского психоневрологического интерната болезнь протекает бессимптомно
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Вспышка коронавируса в Сальске, пожалуй, самая крупная в регионе за все дни пандемии.Вспышка коронавируса в Сальске, пожалуй, самая крупная в регионе за все дни пандемии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области вспышка коронавируса в Сальске, пожалуй, самая крупная в регионе за все дни пандемии. В местном психоневрологическом интернате Covid-19 уже подтвержден у трехсот человек. Правда, такие цифры эпидемиологи получили за десять дней - с 13 по 23 мая.

По словам санитарных врачей, болезнь как у пациентов, так и у сотрудников протекает, в основном, с бессимптомным течением.

- После поступление первичной информации о заболевших в интернате, специалисты незамедлительно приступили к эпидемиологическому расследованию и организации противоэпидемических мероприятий, - рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, директору интерната вручили предписание об отстранении от работы больных сотрудников и о введении карантина. А главврачу местной районной больницы - об отстранении от работы контактных медицинских работников.

Вдобавок, в интернате провели заключительную дезинфекцию, проводят обеззараживание воздуха в палатах, влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, проветривание, а также за контактными организовано медицинское наблюдение - осмотр и измерение температуры - сроком на две недели. Эпидемиологи следят за развитием ситуации, взяв ее на карандаш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: уже 3 569 человек заразились коронавирусом

В Ростовской области за сутки было зафиксировано 152 новых случая заражения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадавших около 300 человек: Ростовские эпидемиологи рассказали о вспышке коронавируса
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 25-31 мая 2020: дожди и жара
«Аж душа загорелась!»: Русская русалка в ультра-мини станцевала в спальне для поклонников
Житель Ростовской области после разговора с мошенником лишился 108 тысяч рублей
В Ростовской области мужчина похитил ноутбук у соседа
В Ростове-на-Дону после субботников вывезли 300 тонн мусора
В Ростовской области ищут 42-летнего мужчину
У ростовчанина угнали подержанную легковушку
«Замужние так себя не ведут!»: Подписчица раскритиковала Полину Диброву за снимок в купальнике
«Если вы есть, будьте первыми!»: «Мисс Россия» учит стихи на самоизоляции
В милом бикини и с розовым фламинго: Королева брасса Юлия Ефимова поделилась солнечным фото
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: за сутки составлены 826 протоколов о нарушении масочного режима
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 24 мая 2020 года: выздоровел 51 человек
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная МРОТ
В Зернограде при пожаре в частном доме погибли два человека
В Ростовской области водитель сгорел в перевернувшейся фуре
В Ростовской области мотоциклист сбил женщину-пешехода, а потом сам попал под колеса легковушки
Цистерна с газом опрокинулась на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: от covid-19 не пострадал всего один район
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 мая 2020 года: новые инфицированные зарегистрированы в 25 городах и районах
В Ростовской области с 1 июля могут открыть детские лагеря
Житель Ростовской области заболел Крымской геморрагической лихорадкой