Главу администрации Азова Владимира Ращупкина отправили под домашний арест до середины июля

29 Май 2020 2020-05-29T12:56:12+03:00

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Ростовский областной суд вынес решение о переводе главы администрации Азова под домашний арест.

Следователи хотели, чтобы руководитель находился под стражей до суда.

- Глава администрации переведен под домашний арест до 17 июля, - сообщили в Ростовском областном суде.

Активисты Азова составили коллективное обращение от простых горожан, бюджетников, бизнесменов и коллег. В поддержку руководителя волонтеры собрали 3,7 тысячи подписей и даже устроили пикет. Люди выступали против обвинений, выставленных в отношении руководителя Жители Азова считают, что мера пресечения в отношении Владимира Ращупкина была чрезмерной.

Главу администрации города Азова Ростовской области Владимира Ращупкина задержали 20 мая. Его подозревают в превышении должностных полномочий, связанного с нарушением природоохранного законодательства.

Должность руководителя администрации Азова Владимир Ращупкин занимает с 2016 года. Ранее он был исполняющим обязанности, а в 2015 году был назначен заместителем главы администрации города Азова по вопросам промышленности, экономики и инвестициям.

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ИСТОЧНИК KP.RU