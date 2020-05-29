В Таганроге легковушка въехала в ларек
В четверг, 28 мая, в городе Таганроге Ростовской области произошло дорожное происшествие. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, "десятка" въехала в ларек со стройматериалами. Авария случилась около одиннадцати часов вечера на улице Траспортной 85/1. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.
В ведомстве добавили, что за медицинской помощью обратились молодой 21-летний мужчина и 17-летняя девушка.
По факту дорожного происшествия проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
Напомним, житель Ростовской области задолжал 134,5 тысячи ГИБДД. В отношении него было выписано больше сотни различных штрафов, в том числе за превышние скорости. Однако добровольно платить по счетам он отказывался, за что и лишился машины.
ИСТОЧНИК KP.RU