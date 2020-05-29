В Таганроге легковушка въехала в ларек

29 Май 2020 2020-05-29T13:19:21+03:00

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В четверг, 28 мая, в городе Таганроге Ростовской области произошло дорожное происшествие. Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, "десятка" въехала в ларек со стройматериалами. Авария случилась около одиннадцати часов вечера на улице Траспортной 85/1. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

В ведомстве добавили, что за медицинской помощью обратились молодой 21-летний мужчина и 17-летняя девушка.

По факту дорожного происшествия проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, житель Ростовской области задолжал 134,5 тысячи ГИБДД. В отношении него было выписано больше сотни различных штрафов, в том числе за превышние скорости. Однако добровольно платить по счетам он отказывался, за что и лишился машины.

ИСТОЧНИК KP.RU