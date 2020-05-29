2020-05-29T13:20:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Стала известна стоимость лечения пациента с коронавирусом на дому в Ростове

Цена зависит от тяжести заболевания
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. Фото: donlandГлава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. Фото: donland
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Лечение одного заболевшего коронавирусом на дому обходится Фонду социального страхования почти в 27 тысяч рублей. Об этом во время брифинга рассказала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская в пятницу, 29 мая.

Стоимость лечения зависит от степени тяжести заболевания. Коронавирус относится к группе инфекционных болезней. Базовый тариф — 26 тысяч 656 рублей. Эта сумма отличается от лечения ОРВИ, где улуги обходятся в среднем в 7 тысяч рублей, - отметила она.

Как ранее сообщала "Комсомолка", за лечение тяжело больного с коронавирусом, который находился под аппаратом ИВЛ, страховая компания платит около 250 тысяч рублей, лечение пациентов с COVID-19 с гриппом и пневмонией стоит почти 176 тысяч рублей.

В последние дни в регионе наблюдается тенденция к снижению количества заражений коронавирусной инфекцией. Медики смогли спасти жизни 1590 человек с момента начала пандемии.

В Ростовской области все еще действует режим самоизоляции. Людям необходимо носить медицинские маски, а при нахождении в общественных местах выполнять требования безопасности для предотвращения заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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