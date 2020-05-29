2020-05-29T14:02:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Минздрава Ростовской области посчитала медицинские отходы от ковидных госпиталей угрозой эпидемической безопасности

Руководитель просит обратить внимание на проблему Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Глава Минздрава Ростовской областиТатьяна Быковская. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиГлава Минздрава Ростовской областиТатьяна Быковская. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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В пятницу, 29 мая, в оперативном штабе по информированию населения о ситуации с коронавирусной инфекции глава донского министра здравоохранения Ростовской области рассказала об утилизации медицинских отходов от ковидных госпиталей

По мнению руководителя, использованные бинты, марли, упаковки от медикаментов, пластмассовыве изделия и прочий мусор представляют угрозу для окружающей среды.

- Мусор из ковоидных госпиталей - отходы класса "В". Все ковидные больницы должны иметь договоры с организацией, которая может качественно провести утилизацию, - рассказывает Татьяна Быковская. - Я считаю, что следить за этим процессом в обязательном порядке должны Роспотребнзаор и природоохранная прокуратура. Попадание отходов класса "В" в землю и почву - угроза безопасности.

Напомним, в Ростове из-за коронавируса на карантин закрыто три отделения больницы БСМП-2. Заболевших опасной инфекцией в донской столице лечат в двух ковидных госпиталях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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