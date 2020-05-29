Министр здравоохранения Ростовской области назвала эффективную меру борьбы с коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T14:13:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 29 мая, во время брифинга в региональном отделении по информированию населения о ситуации с распространением коронавирусной инфекции министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская рассказала об эффективном методе борьбы с COVID-19.

- Режим кварцевания эффективен при любой инфекции – и даже при коронавирусе. Использующиеся режимы проветривания и кварцевания уже доказали свою эффективность, - отметила глава минздрава.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов",сейчас в ковидных госпиталях запрещено использовать в помещениях системы кондиционирования. Эти ограничения будут действовать до тех пор, пока не завершится особый режим, введенный из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU