2020-05-29T15:16:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Больных Сальского психоневрологического интерната лечат от коронавируса по особой методике

Там зарегистрировано уже 408 случаев заражения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Сальский психоневрологический интернат. Фото: ГБУСОН РО "Сальский ПНИ"Сальский психоневрологический интернат. Фото: ГБУСОН РО "Сальский ПНИ"
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Донские медики столкнулись с трудностями в лечении больных от смертельно опасной коронавирусной инфекции в Сальском психоневрологическом интернате. Как рассказала во время брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, на федеральном уровне в шестой раз были обновлены рекомендации по лечению COVID-19.

На этой неделе в Сальском медицинском учреждении зарегистрирована вспышка коронавируса, где заболели 408 человек.

- Лечение пациентов интерната проходит индивидуально, ведь там находятся не совсем здоровые люди, лечить их обычными препаратами запрещено. В интернате находятся специалисты областной клинической больницы. Врачи курируют состояние здоровья этих пациентов и применяют те методы лечения, которые можно применить для этих пациентов,- сообщила во время брифинга глава донского минздрава Татьяна Быковская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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