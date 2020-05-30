Стало известно, в каких городах и муниципалитетах Дона выявлены новые случаи заражения коронавирусом

30 Май 2020 2020-05-30T12:32:50+03:00

Больше всего людей с коронавирусом тестирование выявило за сутки в донской столице. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В региональном правительстве Ростовской области рассказали о приросте заболевших COVID-19. Новых больных обнаружили в 22 городах и районах Донского края.

Напомним, что по информации на 30 мая в регионе прибавилось 152 новых случая.

Больше всего людей с коронавирусом тестирование выявило в Ростове – 47 человек. На втором месте Белокалитвинский район, где обнаружено 15 заражений.

Далее идут Сальский и Мясниковский районы – там по 11 ковидных больных. Кроме того, по 9 человек за минувшие сутки с вирусом выявили в Новошахтинске, Батайске, Звереве.

Также в список попали Шахты (6 зараженных), Гуково (5), Тацинский (5) район, Волгодонск (4), Морозовск (4), Неклиновский (3) район, Таганрог (3), Красносулинский (2) район, Новочеркасск (2), Азов (2), Донецк (1), Семикаракорск (1), Азовский (1), Багаевский (1) и Мартыновский (1) районы.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, большая часть заболевших (38,9%) – это люди среднего и старшего возраста, от 46 до 65 лет.

Отметим также, что двое мужчин в Ростовской области скончались от коронавирусной инфекции. У них обоих были сопутствующие хронические заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU