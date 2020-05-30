2020-05-30T13:21:56+03:00
Политика

Срок действия маткапитала на Дону могут продлить еще на пять лет

Такую инициативу выдвинул Василий Голубев
Юрий ПОЗДНЯК
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Срок действия закона о праве на получение регионального маткапитала должен быть продлен еще на пять лет, уверен донской губернатор Василий Голубев. Фото: donland.ruСрок действия закона о праве на получение регионального маткапитала должен быть продлен еще на пять лет, уверен донской губернатор Василий Голубев. Фото: donland.ru
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Губернатор Ростовской области выступил с предложением о пролонгировании срока действия важного регионального закона о материнском капитале. Об этом решении Василия Голубева сообщает пресс-служба донского правительства.

Законопроект, инициированный областным главой, предполагает продление срока действия закона об установлении права на маткапитал еще на пять лет - с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года. По твердому убеждению губернатора, такая льгота станет важным элементом в формировании комплексного пакета мер, обеспечивающего необходимый уровень защиты населения донского региона в самых различных ситуациях.

- Как показало время, региональный материнский капитал является важной мерой поддержки донских семей. Поэтому так важно продлить действие этой меры поддержки еще на пять лет, - прокомментировал свою позицию Василий Голубев.

Инициативу губернатора донские депутаты рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного собрания Ростовской области, которое состоится 10 июня.

Напомним, что в настоящее время правом на получение регионального материнского капитала на Дону могут воспользоваться женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года. При этом важно, чтобы они до этого не пользовались этой льготой.

Помимо этого, аналогичное право на денежные выплаты имеют мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или последующих детей (в случае, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года). Для них тоже обязательным условием является первое обращение за маткапиталом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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