2020-05-30T19:09:01+03:00
Спорт

На трибуны «Ростов Арены» попадет только десятая часть любителей футбола

Роспотребнадзор утвердил правила посещений матчей зрителями
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Такого количества болельщиков на "Ростов Арене" в завершающей части сезона точно не будет. Фото: premierliga.ruТакого количества болельщиков на "Ростов Арене" в завершающей части сезона точно не будет. Фото: premierliga.ru
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Российская Премьер-лига, которая готовится 21 июня возобновиться после паузы, связанной с ограничительными мерами из-за коронавируса, будет малолюдным турниром. Такой вывод можно сделать на основе данных, опубликованных порталом euro-football.ru.

В частности, в сообщении говорится, что число болельщиков, которым разрешат посещать матчи своих любимых команд, не будет превышать 10% зрителей от общей вместимости трибун спортивных сооружений. Большее число граждан на стадионах сочли опасным для общественного здоровья – 9 человек из 10 будут поддерживать своих дома.

В случае с «Ростовом» на трибуны стадиона на левом берегу Дона смогут попасть всего 4347 болельщиков, которых рассадят максимально далеко друг от друга. Среди всех спортобъектов страны это шестой показатель по числу «разрешенных» болельщиков.

Чемпионом по числу допущенных зрителей стал «Зенит». На трибунах «Газпром Арены» гнать свой клуб вперед смогут 6231 человек. Вторая позиция по этому показателю у сочинского «Фишта» (4765 зрителей), третья — у стадиона «Открытие Арена» (4536 мест).

Ранее стало известно, что второй футболист «Ростова» заболел коронавирусом. Как сообщили в донском клубе, анализ 20-летнему игроку Николаю Пояркову провели дважды. Оба взятых теста оказались положительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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