Новые автобусные направления появятся с июня в Ростове-на-Дону

30 Май 2020 2020-05-30T19:30:28+03:00

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Начиная со 2 июня, из донской столицы можно будет уехать на автобусе в Саратов и Волгоград. Такое сообщение в субботу, 30 мая, появилось на сайте «Донавтовокзала».

Согласно информации, размещенной на портале вокзала, в настоящее время функционируют девять маршрутов из городов Ростовской области в другие регионы страны.

Так, из Ростова-на-Дону автобусом можно добраться до Нальчика, Москвы, Махачкалы, Белгорода и Ставрополя; из Новочеркасска – до Ставрополя и Нефтекумска; из Таганрога – до Москвы и Буденновска.

Ранее глава дептранса донской столицы Христофор Ермашов рассказал о том, когда в городе восстановится работа транспорта в прежних объемах, что грозит пассажирам без защитных масок, а также анонсировал появление новых маршрутов в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU