2020-05-31T12:42:01+03:00
Общество

Полицейские проверили 800 автобусов в Ростове в поисках нарушителей

За отсутствие защитных масок составлено более 80 протоколов
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Самое большое количество ростовчан без защитных масок оказалось в центре города. Фото: rostov-gorod.ruСамое большое количество ростовчан без защитных масок оказалось в центре города. Фото: rostov-gorod.ru
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В донской столице состоялись массовые проверки соблюдения масочного режима жителями города в городском общественном транспорте. На маршрутах работали сотрудники административной инспекции Ростовской области, УМВД донского региона и ростовского департамента транспорта. В итоге, рейды коснулись около 800 автобусов.

- По итогам контрольных мероприятий транспортные предприятия получили 21 протокол об административных правонарушениях. Больше всего нарушений допустили водители ООО «ТрансЭкспорт» - им выписано 7 протоколов, - сообщила руководитель пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова.

Пассажирам автобусов тоже досталось за несоблюдение масочного режима. Горожанам без средств индивидуальной защиты было выписано более 80 протоколов. Самое большое количество недисциплинированных ростовчан было зафиксировано в центре города на ул.Красноармейской-пр.Буденновский. На этом участке было составлено 15 протоколов.

Напомним, что ранее глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко призвал жителей города ответственнее относиться к безопасности – как своей, так и окружающих. По его словам, победить коронавирус можно только при общих усилиях горожан и власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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