Сити-менеджер Ростова рассказал, что поможет победить коронавирус

Несмотря на снижающийся коэффициент распространения коронавирусной инфекции, в Ростовской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Сохраняется он и в донской столице, где под запретом властей оказались даже прогулки горожан в местных парках и сквериках. Сейчас они все еще опасны, отмечают в администрации города, а жителям старше 65 лет нужно неукоснительно соблюдать самоизоляцию.

- На этих выходных территорию Ростова патрулируют порядка 1300 человек, - сообщила руководитель пресс-службы горадминистрации Мария Петрова. - Особое внимание патрульные группы уделяют традиционным местам отдыха - городским лесам, набережной, ул.Пушкинской, а также общественным территориям и детским площадкам.

С нарушителями патрульные группы проводят разъяснительные беседы. Чаще всего, жители города с пониманием относятся к введенным мерам, осознавая их пользу.

- Когда фиксируется повторное или грубое нарушение, то на нарушителя составляется протокол об административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП. Патрулями составлено порядка 1000 протоколов и проведено свыше 11 тысяч профилактических бесед, - пояснила Мария Петрова.

Если же горожанин все-таки покинет пределы своего дома и отправится, например, в магазин за продуктами, то ему необходимо использовать защитную маску или респиратор, а также быть внимательным к себе и окружающим при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра. Выполнение этих мер безопасности является обязательным.

О том, что поможет справится со смертельно опасным вирусом, унесшим на Дону жизни уже 38 человек, рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Победить коронавирус поможет дисциплинированность ростовчан. Эта инфекция коварна, и никто не знает, чем встреча с ней обернется для каждого из нас, - предупредил градоначальник. - Зачастую цена беспечности - жизнь! Поэтому введение режима самоизоляции, ношение масок в общественных местах - это вынужденные меры, на которые мы идем ради сохранения здоровья жителей города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донской регион выполнил все условия для первого этапа снятия ограничений

Коэффициент распространения коронавируса стал меньше единицы (подробности)