2020-05-30T16:11:04+03:00
Общество

Сити-менеджер Ростова рассказал, что поможет победить коронавирус

«Цена беспечности – жизнь», убежден Алексей Логвиненко
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Глава администрации донской столицы отметил, что коронавирус - коварная инфекция, которая по-разному воздействует на каждого конкретного человека. Фото: instagram.com/logvinenko_rndГлава администрации донской столицы отметил, что коронавирус - коварная инфекция, которая по-разному воздействует на каждого конкретного человека. Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
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Несмотря на снижающийся коэффициент распространения коронавирусной инфекции, в Ростовской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Сохраняется он и в донской столице, где под запретом властей оказались даже прогулки горожан в местных парках и сквериках. Сейчас они все еще опасны, отмечают в администрации города, а жителям старше 65 лет нужно неукоснительно соблюдать самоизоляцию.

- На этих выходных территорию Ростова патрулируют порядка 1300 человек, - сообщила руководитель пресс-службы горадминистрации Мария Петрова. - Особое внимание патрульные группы уделяют традиционным местам отдыха - городским лесам, набережной, ул.Пушкинской, а также общественным территориям и детским площадкам.

С нарушителями патрульные группы проводят разъяснительные беседы. Чаще всего, жители города с пониманием относятся к введенным мерам, осознавая их пользу.

- Когда фиксируется повторное или грубое нарушение, то на нарушителя составляется протокол об административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП. Патрулями составлено порядка 1000 протоколов и проведено свыше 11 тысяч профилактических бесед, - пояснила Мария Петрова.

Если же горожанин все-таки покинет пределы своего дома и отправится, например, в магазин за продуктами, то ему необходимо использовать защитную маску или респиратор, а также быть внимательным к себе и окружающим при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра. Выполнение этих мер безопасности является обязательным.

О том, что поможет справится со смертельно опасным вирусом, унесшим на Дону жизни уже 38 человек, рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Победить коронавирус поможет дисциплинированность ростовчан. Эта инфекция коварна, и никто не знает, чем встреча с ней обернется для каждого из нас, - предупредил градоначальник. - Зачастую цена беспечности - жизнь! Поэтому введение режима самоизоляции, ношение масок в общественных местах - это вынужденные меры, на которые мы идем ради сохранения здоровья жителей города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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