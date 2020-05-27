Донской регион выполнил все условия для первого этапа снятия ограничений

Оперштаб Ростовской области опубликовал свежую статистику на 27 мая о динамике распространения коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, показатель заболевших опасной инфекцией на территории региона на 100 тысяч населения составил 98,3. Кроме того, коэффициент распространения инфекции стал меньше единицы, снизившись до 0,93 — и это отличная новость! Дело в том, что теперь все условия для снятия введенных ограничений на первом этапе соблюдены.

Напомним, что критериями для снятия ограничений в субъектах Российской Федерации по требованию Роспотребнадзора являются наличие свободного коечного фонда на случай осложнения эпидемиологической обстановки, выполнение тестирования в объеме не менее 70 человек на 100 000 населения и — последнее - распространение COVID-19 с коэффициентом менее единицы. Все эти три составляющих теперь приведены к рекомендуемым ведомством показателям.

Последнее условие выполнено - коэффициент стал меньше единицы.

Объем тестирования составляет 98,27 человека на 100 000 населения. Свободный коечный фонд – 81,8% от общего количества, сообщается в отчете оперштаба региона.

Напомним, что по утверждению губернатора Ростовской области Василия Голубева на первом этапе снятия ограничений власти разрешат работу предприятий в сфере услуг.

- Первым шагом может стать разрешение работы предприятий, деятельность которых связана с потребителями. Это сфера услуг, в том числе салоны красоты и парикмахерские, ремонтные мастерские, химчистки, прачечные, ателье и другие, - отмечал губернатор в начале мая.

Тем не менее, реализация подобных мер возможна только при соблюдении масочного режима и правил социального дистанцирования, а также обязательного режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. Аналогичное условие распространится в том числе и на лиц с хроническими заболеваниями. Не стоит рассчитывать на первом этапе и на посещение массовых мероприятий, категорично высказался донской глава.

Ранее стало известно, что по данным на 27 мая в Ростовской области выявили 203 новых случаев заражения. Всего в регионе уже 4133 человек подхватили инфекцию. По данным донского правительства, наблюдается и положительная динамика: за весь период пандемии выздоровело уже 1441 пациентов, а за последние сутки — 87.

Помимо этого власти донского региона прилагают усилия, чтобы ситуация с всеобщим масочным режимом, введенным для граждан губернаторским постановлением Василия Голубева с 30 апреля, не оказалась пущена на самотек. Для этого предпринимаются разнообразные меры - от социального мониторинга в муниципалитетах до штрафов и даже увольнений «забывчивых» госслужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Дону выявили 203 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших превысило четыре тысячи человек (подробности)

Василий Голубев обнародовал детальный план снятия ограничений из-за коронавируса

Областное правительство работает над сценарием планомерного снятия введенных ограничений из-за COVID-19 (подробности)

Масочный режим на Дону: от рейтинга муниципалитетов до штрафов и увольнений

В регионе разворачивается масштабная кампания в поддержку использования защитных средств (подробности)