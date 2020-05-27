На Дону выявили 203 новых случаев заражения коронавирусом

27 мая стало известно, что в Ростовской области выявили еще 203 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе уже 4133 человек подхватили инфекцию. По данным донского правительства, наблюдается и положительная динамика: за весь период пандемии выздоровело уже 1441 пациентов, а за последние сутки - 87.

Большинство новых случаев выявлено в Зверево, где заболели 80 человек. На втором месте Ростов-на-Дону - 49 инфицированных.

В стационарах проходят лечение 486 пациентов. В тяжелом состоянии пребывают 26 жителей Дона. Они не могут самостоятельно дышать, их подключили к аппаратам ИВЛ.

Сначала пандемии 34 человек скончались из-за вируса. У многих болезнь вызвала осложнения. Как правило, люди умирали из-за позднего обращения за медицинской помощью и сопутствующих заболеваний.

Между тем, под медицинским наблюдением – 8636 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 8485. За весь период врачи обследовали более 35,6 тысячи человек.

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