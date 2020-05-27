Новый этап снятия ограничений: в Ростове планируют возобновить работу предприятия бытового обслуживания

27 Май 2020 2020-05-27T08:30:40+03:00

Но это возможно только при улучшении эпидемиологической обстановки в регионе

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Следующим этапом снятия ограничений в Ростовской области станет возобновление работы бытовой сферы услуг.

А именно, в скором времени заработают салоны красоты, парикмахерские, ателье, стоматологии и автосервисы. Но стоит отметить, что пока в Ростовской области не уточнили, какого числа вступит в силу новое смягчение режима.

- Это возможно только в случае улучшения эпидемиологической ситуации на территории Ростовской области, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Но тем не менее, владельцев бытовых предприятий заранее попросили заполнить документы о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, согласованные с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области. Это должно обеспечить им скорое возобновление деятельности.

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ИСТОЧНИК KP.RU