2020-05-17T16:56:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове-на-Дону отменили смягчение ограничительных мер

До особого распоряжения отменено возобновление работы салонов красоты и непродовольственных магазинов
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове отменили смягчение ограничительных мерВ Ростове отменили смягчение ограничительных мерФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В региональном пресс-центре сообщили, что смягчение ограничительных мер отменено до особого распоряжения.

Напомним, что с завтрашнего дня, 18 мая, в Ростовской области должны были заработать салоны красоты, магазины непродовольственных товаров, автосалоны, парикмахерские и химчистки, кроме того, планировалось разрешить занятия физической культурой на свежем воздухе.

Но сегодня сообщили, что до тех пор пока не будут приняты изменения в постановление № 272 правительства Ростовской области, говорить о снятии тех или иных ограничительных мер преждевременно. Эта информация уже не соответствует действительности. До особого распоряжения режим самоизоляции по-прежнему будет действовать в полной мере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снятие режима самоограничения в Ростове-на-Дону 2020: что откроют и когда.

Снятие режима самоограничения в Ростове-на-Дону 2020: в первую очередь заработают ярмарки и МФЦ.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове лжесотрудник банка похитил 400 тысяч рублей у испуганной ростовчанки
На следующей неделе в Ростове ожидается потепление и дожди
На трассе под Ростовом погиб водитель иномарки
Оставленный без присмотра ребенок погиб в машине собственного отца в Ростовской области
В Ростове компания молодежи повредила машины в западном микрорайоне
В Ростове уже проведено более 72 тысяч исследований на коронавирус
В Ростовской области передовому хозяйству СЗАО «СКВО» исполнилось 100 лет
Жестокое обращение с лисенком вызвало гнев ростовчанки
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 мая 2020 года: еще три летальных исхода зафиксированы в регионе
Строгая проверка "масочного" режима началась на ростовских рынках
В Ростове парк имени 1 Мая задумали превратить в футбольное поле
Из Ростова на родину вернутся 240 жителей Узбекистана
Все больше знакомых Марии Лиман заражаются коронавирусом
В Ростове автоледи пострадала из-за собственной неосторожности
Злоумышленник с московским номером похитил деньги со счета ростовчанки
В переходе в центре Ростова обнаружили труп мужчины
В Ростове рецидивист угнал мопед у местного жителя и собирался его продать