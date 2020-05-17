В Ростове-на-Дону отменили смягчение ограничительных мер

В региональном пресс-центре сообщили, что смягчение ограничительных мер отменено до особого распоряжения.

Напомним, что с завтрашнего дня, 18 мая, в Ростовской области должны были заработать салоны красоты, магазины непродовольственных товаров, автосалоны, парикмахерские и химчистки, кроме того, планировалось разрешить занятия физической культурой на свежем воздухе.

Но сегодня сообщили, что до тех пор пока не будут приняты изменения в постановление № 272 правительства Ростовской области, говорить о снятии тех или иных ограничительных мер преждевременно. Эта информация уже не соответствует действительности. До особого распоряжения режим самоизоляции по-прежнему будет действовать в полной мере.

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