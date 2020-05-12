2020-05-12T21:33:54+03:00
Общество

Снятие режима самоограничения в Ростове-на-Дону 2020: что откроют и когда

Снятие режима самоограничения в Ростове-на-Дону 2020: в первую очередь заработают ярмарки и МФЦ
Виктория Никитина
Поделиться:
Губернатор сообщил о том, что в первую очередь заработает в городе и когда. Фото: правительство РОГубернатор сообщил о том, что в первую очередь заработает в городе и когда. Фото: правительство РО
Изменить размер текста:

Снятие режима самоограничения в Ростове-на-Дону 2020: первоочередные меры начнут выполняться с 15 мая.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что разработанный план первоочередных мер по выходу экономики и социальной сферы Ростовской области из ограничений начнет выполняться с 15 мая.

В первую очередь в Ростовской области заработают ярмарки продовольственных товаров, а также возобновится оказание услуг посредством МФЦ, но прием будет производиться по предварительной записи, кроме того, заработает прием в территориальных центрах занятости, а также плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.

А на следующей неделе начнут работу магазины непродовольственных товаров, кроме тех, что располагаются в торговых центрах, автосалоны и предприятия бытовых услуг, включая салоны красоты, парикмахерские и химчистки. Стоит отметить, что фитнес- и СПА-центры, бани и солярии пока работать не будут. Губернатор разрешил спортивные занятия на свежем воздухе группами до двух человек, но при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

- Сейчас главное для всех – выполнять рекомендации главного санитарного врача, чтобы не допустить роста заболеваемости. Мы вместе прошли через сложный этап ограничений, теперь нужно так же слаженно двигаться дальше, помня о том, что главной нашей ценностью были и остаются жизнь и здоровье жителей области, - подвел итоги Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как на Дону будут выходить из самоизоляции после выступления Владимира Путина.

Глава государства обозначил приоритеты для региональных властей.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»
Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40, рассказала как мужчины, узнав о коронавирусе, превращаются в больших паникеров, о чем в групповом чате говорят медсестры и почему сейчас так важно ограничить общение и самоизолироваться
86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство
Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Двенадцать часов в костюме космонавта тяжело, но мы уже привыкли!
Лэйсен Курмаева, постовая медсестра ГКБ 52 рассказала, как непросто работать в «красной зоне» почему иногда слова поддержки помогают лучше, чем лекарство, и кому во время пандемии стоит особенно строго соблюдать режим самоизоляции
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
Продовольственные ярмарки возобновят свою работу 15 мая
Губернатор Василий Голубев рассказал, когда в Ростовской области откроются магазины
Саратовец угнал грузовик у ростовчанина и оказался пойман
В Ростове осудят мужчину за за убийства и изнасилования пяти женщин
В Ростове значительно снизился индекс самоизоляции
Из Ростова организуют круизы в Темрюк
«Ростелеком» в Ростовской области вошел в число лидеров по охвату частного сектора оптическими сетями
«Бессмертный полк» передаст СК информацию о хакерах, которые осквернили память ростовского ветерана
В Ростовской области активизировались интернет-мошенники
Жители Ростовской области перестали закупать продукты впрок
В Ростовской области отменили несколько пригородных электричек до лета
В Ростове дедушка устроил мини-концерт со своего балкона
Как начать ремонт в квартире и не сойти с ума
Власти Ростовской области окажут поддержу предприятиям, пострадавшим из-за коронавируса
Самокат - не игрушка: в Шахтах 9-летняя девочка попала под машину
Глава департамента потребительского рынка Ростовской области назвала обоснованными цены на медицинские маски от 20 до 200 рублей
Солнечная самоизоляция: ростовчане обсуждают голого мужчину, загорающего на крыше дома
Ростовчанка попросила подругу купить ей лекарства и осталась без крупной суммы денег
В Ростовской области мужчина погиб при пожаре из-за сигареты
Злоумышленница в Ростове похитила с карты ничего не подозревающей арендодательницы 90 тысяч рублей
Ростовчанин под видом рабочего пришел к женщине домой и похитил 240 тысяч рублей
Футболист Рагнар Сигурдссон признался в любви Ростову
Мужчина из Ростовской области пытался украсть рельсы с железной дороги
Жителя Ростовской области задержали по подозрению в мошенничестве из-за самовара
Пять новых судей назначили в Ростовской области
В Ростовской области семьям с детьми от 3 до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей
В центре Ростова-на-Дону мужчина попал под автобус