Снятие режима самоограничения в Ростове-на-Дону 2020: что откроют и когда

Снятие режима самоограничения в Ростове-на-Дону 2020: первоочередные меры начнут выполняться с 15 мая.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что разработанный план первоочередных мер по выходу экономики и социальной сферы Ростовской области из ограничений начнет выполняться с 15 мая.

В первую очередь в Ростовской области заработают ярмарки продовольственных товаров, а также возобновится оказание услуг посредством МФЦ, но прием будет производиться по предварительной записи, кроме того, заработает прием в территориальных центрах занятости, а также плановой медицинской помощи для пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении.

А на следующей неделе начнут работу магазины непродовольственных товаров, кроме тех, что располагаются в торговых центрах, автосалоны и предприятия бытовых услуг, включая салоны красоты, парикмахерские и химчистки. Стоит отметить, что фитнес- и СПА-центры, бани и солярии пока работать не будут. Губернатор разрешил спортивные занятия на свежем воздухе группами до двух человек, но при условии соблюдения социальной дистанции и масочного режима.

- Сейчас главное для всех – выполнять рекомендации главного санитарного врача, чтобы не допустить роста заболеваемости. Мы вместе прошли через сложный этап ограничений, теперь нужно так же слаженно двигаться дальше, помня о том, что главной нашей ценностью были и остаются жизнь и здоровье жителей области, - подвел итоги Василий Голубев.

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