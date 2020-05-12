Как на Дону будут выходить из самоизоляции после выступления Владимира Путина

Российский президент Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к нации в котором объявил о завершении периода нерабочих дней, продолжавшихся в стране с конца марта. Одновременно с этим глава государства подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.

«ПОРУЧАЮ ДЕРЖАТЬ ВОПРОС НА КОНТРОЛЕ ГЛАВ РЕГИОНОВ»

В частности, этот документ предписывает главам регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в территориях, самостоятельно принимать решения о снятии или продлении ограничительных мер.

- С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Все принятые меры позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией, к началу поэтапного выхода из режимов ограничений, - объявил россиянам Владимир Путин.

Впрочем, у этого периода есть принципиальные особенности. Президент отметил, что такой выход не может быть одномоментным, а все меры нужно отменять последовательно и осторожно, делая шаг за шагом. Кроме того, смягчение режимов ограничения должно проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей.

- У нас большая страна, эпидемиологическая ситуация в регионах разная. После 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики - это строительство, промышленность, сельское хозяйство, связь, энергетика, добыча полезных ископаемых. При этом у руководителей регионов с учетом ситуации на местах остается право по согласованию с правительством России ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий. Если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, сохраняется заработная плата. Это принципиальное требование. Поручаю главам регионов держать этот вопрос на контроле, - сказал президент.

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОПРОСИЛИ ПОДОЖДАТЬ ЕЩЕ НЕДЕЛЮ

После прекращения нерабочих дней для жителей Ростовской области в регионе по-прежнему действуют ряд требований, которые необходимо соблюдать всем. Людям запрещено беспричинно выходить из дома, находиться в общественных местах без масок, рекомендуется также носить перчатки. Все работающие граждане должны иметь при себе специальный пропуск. Временно приостановлена работа парикмахерских, фитнес-клубов,заведений общественного питания и прочего.

Как сообщили в пресс-центре по информированию населения Ростовской области по ситуации с коронавирусом, на Дону на данный момент продолжают действовать ограничительные меры, установленные постановлением № 272. Все введенные ограничения и самоизоляция действуют до особого распоряжения губернатора.

Как заявил Василий Голубев, выход из самоизоляции будет осуществляться поэтапно, а установленные ограничения будут действовать еще как минимум одну неделю.

- В Ростовской области продолжают действовать ограничительных мер. У нас все ограничения действуют до особого распоряжения, особого распоряжения нет. А значит все ограничения остаются в силе. Скоро должен быть подписан документ, регламентирующий поэтапный выход из ограничительных мероприятий в Ростовской области. Но совершенно точно, еще неделю, до 18 мая, как минимум, будут действовать установленные до сих пор ограничения, - сообщил Василий Голубев.

Интересно, что во вторник, 12 мая, городские власти Ростова-на-Дону объявили о возобновлении прежнего режима работы для общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи стали ездить так же, как до введения режима самоизоляции.

Напомним, что ранее в городе был изменен график работы из-за пандемии коронавируса и нерабочих дней. На маршрутах временно было сокращено количество транспорта, а в салонах проводилась регулярная тотальная дезинфекция.

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Чтобы начать отмену ограничений, в регионе должны наблюдаться снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 и наращивание охвата жителей Дона тестированием. Кроме того, не менее половины коек инфекционных отделений должны быть свободными (подробности)