2020-05-12T13:47:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал возможный срок окончания ограничительных мер из-за коронавируса

Выход из самоизоляции будет осуществляться поэтапно
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Губернатор Ростовской области рассказал о том, как в регионе будут снимать ограничения из-за коронавируса. Фото: donland.ruГубернатор Ростовской области рассказал о том, как в регионе будут снимать ограничения из-за коронавируса. Фото: donland.ru
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В Ростовской области второй месяц действует ряд ограничений из-за-пандемии коронавируса. Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», в регионе медики зафиксировали уже почти две тысячи людей, заболевших COVID-19.

После прекращения нерабочих дней для жителей Ростовской области в регионе по-прежнему действуют ряд требований, которые необходимо соблюдать всем. Людям запрещено беспричинно выходить из дома, находиться в общественных местах без масок, рекомендуется также носить перчатки. Все работающие граждане должны иметь при себе специальный пропуск. Временно приостановлена работа парикмахерских, фитнес-клубов,заведений общественного питания и прочего.

Одна из жительниц Ростовской области в социальной сети vk.com поинтересовалась, когда прекратится самоизоляция и как выходить на работу. Ответ в формате интернет-комментария дал губернатор региона Василий Голубев.

Глава региона ответил на вопрос дончанки. Фото: соцсети

Глава региона ответил на вопрос дончанки. Фото: соцсети

- В Ростовской области продолжают действовать ограничительных мер. У нас все ограничения действуют до особого распоряжения, особого распоряжения нет. А значит все ограничения остаются в силе. Завтра должен быть подписан документ, регламентирующий поэтапный выход из ограничительных мероприятий в Ростовской области. Но совершенно точно, еще неделю, до 18 мая, как минимум, будут действовать установленные до сих пор ограничения, - сообщил Василий Голубев.

Ранее глава региона говорил о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса. Первым из них Василий Голубев назвал принятие исчерпывающих мер по обеспечению максимальной безопасности медицинских работников, оснащению медицинских учреждений оборудованием, а сотрудников - средствами индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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