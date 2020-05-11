2020-05-11T19:59:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочие дни в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: рассказываем, как будем трудиться после обращения Владимира Путина

Выясняем, как будут работать жители Ростовской области с 12 мая
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Нерабочие дни в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: рассказываем, как будем трудиться после обращения Владимира ПутинаНерабочие дни в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: рассказываем, как будем трудиться после обращения Владимира ПутинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Нерабочие дни в Ростове-на-Дону, последние новости 2020: жители донского региона будут трудиться также, как во время самоизоляции. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая. Однако, в донском регионе сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка. Смертельно опасной коронавирусной инфекцией на Дону заболели 1851 человек.

- Жители Ростовской области будут продолжать работать в режиме самоизоляции до тех пор, пока губернатор не вынесет особое распоряжение. Сейчас регионе продолжает действовать постановление № 272, в котором описаны все действующие ограничения ограничения, - сообщили в правительстве региона.

Ожидается, что во вторник, 12 мая, власти региона примут ряд важных решений.

Напомним, Владимир Путин принял решение поддержать семьи с детьми в непростых условиях, вызванных коронавирусной инфекцией. Финансовую поддержку пообещали сразу нескольким категориям семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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